Calcio, la favola del Comiso, a punteggio pieno in testa alla classifica di Prima categoria. Domenica scontro al vertice contro la Barrese

Comiso, 16 Ottobre 2025 – Continua il momento positivo del Comiso. La squadra verdarancio ancora a punteggio pieno dopo la terza giornata del campionato di Prima categoria. Nel girone F il Comiso guida alla classifica insieme alla Barrese: entrambe le squadre hanno sempre vinto.

Il Comiso ha vinto fuori casa nell’anticipo di sabato il derby contro il Ragusa Boys per 2-1: Per il Comiso hanno segnato Andrea Di Franco e Giovanni Morana. La gara si è disputata a porte chiuse.

E per uno scherzo del calendario domenica prossima è già scontro diretto tra Comiso e Barrese. Le due squadre di testa si affronteranno allo stadio “Beppe Borgese” di Comiso.

La favola continua: appena un anno dopo la ricostruzione della nuova società, il Comiso si segnala già all’attenzione degli addetti ai lavori. È una squadra giovanissima, con tanti juniores e un’età media molto bassa, tanti atleti che possono crescere e regalare soddisfazioni ai tifosi. Tifosi che saranno presenti in massa domenica prossima per questo scontro diretto che già nelle prime giornate di campionato potrà dire molto sui valori in campo in un girone molto competitivo.

Il Comiso potrà contare su tutti i titolari. Non ci sono squalificati, né infortunati. “Sono molto contento dei miei ragazzi – spiega il presidente /allenatore Gaetano Tomasello – finora hanno fatto molto bene. Scendono in campo con molta leggerezza, ma anche con un forte impegno. Danno tutto in campo con grande generosità. Ogni domenica cerchiamo di mettere in atto ciò che abbiamo provato in settimana. Giochiamo con molta attenzione, senza sottovalutare nessun avversario, ma anche con serenità e determinazione e soprattutto con la coscienza dei nostri mezzi”.

La squadra prepara ora lo scontro al vertice. Una partita carica di attese. “La Barrese è una squadra tosta, ben messa in campo, con un centrocampo molto fisico e buoni attaccanti. È una squadra che merita l’attuale posizione in classifica, un avversario difficile. Ma il Comiso non vuole nascondersi. In questo campionato puntiamo ad arrivare più in alto possibile. Lo facciamo soprattutto per i nostri tifosi, che ci seguono domenica dopo domenica: tifosi straordinari che danno alla squadra tutto il sostegno possibile. Dispiace che sabato scorso siano rimasti all’esterno dello stadio. Ma domenica prossima ci saranno per dare alla squadra tutto il loro sostegno”.