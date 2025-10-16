Calcio. Scontro totale tra Vittoria e Niscemi. Accuse di razzismo e dura contro-replica

VITTORIA/NISCEMI – Il calcio siciliano si risveglia nel mezzo di una violenta polemica che trascende il risultato del campo. A poche ore dalla partita di Coppa Italia Eccellenza tra Vittoria e Niscemi, vinta dai biancorossi ai calci di rigore, la sfida si sposta su un terreno molto più delicato: quello del razzismo.
La miccia è stata innescata da un comunicato ufficiale del Niscemi Calcio diffuso sui propri canali social, nel quale la società lanciava dure accuse ai tesserati del Vittoria per un presunto episodio di discriminazione razziale avvenuto durante la gara.
L’Accusa del Niscemi: “Ferita all’Umanità”
Nel proprio comunicato, il Niscemi Calcio ha denunciato un “episodio grave e profondamente spiacevole” che, a loro dire, colpirebbe non solo l’ambiente sportivo, ma l’intero mondo del calcio.