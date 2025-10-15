Pozzallo. Presentazione del libro di Wassermann presso la Società Operaia

Pozzallo, 15 Ottobre 2025 -Omaggio a Fabio Wassermann. Serata organizzata da Anppia Unitre Società Operaia. Poeta, scrittore musicista di Buenos Aires, Argentina, che ha presentato il suo libro raccolta di raccolta intitolato “Il lato solitario del fiume”, Operaincerta editore.

L’ autore si è soffermato sul legame Argentina – Sicilia – Pozzallo, un ponte tra culture e civiltà che si sono amalgamate nei decenni e che rinnovano un impegno letterario e civile valevole in questo periodo particolare della Storia del mondo. Diversi gli interventi in prosa e in poesia degli autori locali che in tal senso hanno omaggiato Fabio Wassermann. Tra questi, Natale Massenzio e Giorgio Pumillo, i quali hanno anticipato i temi delle loro nuove pubblicazioni. Interessante l’intervento dei poeti e delle poetesse Paolo Celeste, Maria Scarrozza, Antonella Monaca, Grazia La Gatta. Sul concetto di solitudine – isolitudine, Rosa Galazzo ha dialogato con l’Autore, mentre Antonietta Emmolo a nome dell’Unitre ha ricordato l’impegno dell’associazione per lo sviluppo dell’attività culturale che da 16 anni viene portata avanti.

Ha coordinato i lavori seguiti da un numeroso e interessato uditorio, Nicola Colombo dell’ Anppia.

Elia Amore ha portato il saluto del sodalizio ospitante, mentre la musica degli StraNia ha fatto da degna cornice alla serata proponendo brani spagnoli e siciliani.

