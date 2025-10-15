  • 15 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Ottobre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Presentazione del libro di Wassermann presso la Società Operaia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 15 Ottobre 2025 -Omaggio a Fabio Wassermann. Serata organizzata da Anppia Unitre Società Operaia. Poeta, scrittore musicista di Buenos Aires, Argentina, che ha presentato il suo libro raccolta di raccolta intitolato “Il lato solitario del fiume”, Operaincerta editore.
L’ autore si è soffermato sul legame Argentina – Sicilia – Pozzallo, un ponte tra culture e civiltà che si sono amalgamate nei decenni e che rinnovano un impegno letterario e civile valevole in questo periodo particolare della Storia del mondo. Diversi gli interventi in prosa e in poesia degli autori locali che in tal senso hanno omaggiato Fabio Wassermann. Tra questi, Natale Massenzio e Giorgio Pumillo, i quali hanno anticipato i temi delle loro nuove pubblicazioni. Interessante l’intervento dei poeti e delle poetesse Paolo Celeste, Maria Scarrozza, Antonella Monaca, Grazia La Gatta. Sul concetto di solitudine – isolitudine, Rosa Galazzo ha dialogato con l’Autore, mentre Antonietta Emmolo a nome dell’Unitre ha ricordato l’impegno dell’associazione per lo sviluppo dell’attività culturale che da 16 anni viene portata avanti.
Ha coordinato i lavori seguiti da un numeroso e interessato uditorio, Nicola Colombo dell’ Anppia.
Elia Amore ha portato il saluto del sodalizio ospitante, mentre la musica degli StraNia ha fatto da degna cornice alla serata proponendo brani spagnoli e siciliani.

579872
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube