  • 15 Ottobre 2025 -
Cultura

Roma accoglie “Assurdo ma vero”: doppia presentazione per il thriller di Valentina Raffa tra Senato e Borri Books

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Due importanti appuntamenti nella Capitale per la giornalista e scrittrice Valentina Raffa, che il 27 e 28 ottobre presenterà il suo nuovo romanzo “Assurdo ma vero”, un giallo-thriller con risvolti sovrannaturali ambientato in Sicilia. La due-giorni romana rappresenta una tappa significativa del tour promozionale dell’autrice, in vista della sua partecipazione al Bookcity di Milano. La prima presentazione si terrà venerdì 27 ottobre alle ore 18.00 presso la libreria Borri Books di Roma Termini. Ad affiancare l’autrice ci sarà Maria Falvo, responsabile editoria della Lav (Lega Anti Vivisezione). Un evento che unisce cultura e solidarietà: parte del ricavato del libro sarà infatti devoluto a favore degli animali bisognosi segnalati dalla Lav. Inoltre, chi acquisterà una copia durante l’evento riceverà in omaggio una barretta di cioccolato di Modica IGP con incarto personalizzato ispirato al romanzo, realizzata dal Consorzio di Tutela. Il giorno seguente, sabato 28 ottobre alle 18.30, “Assurdo ma vero” verrà presentato in un contesto istituzionale d’eccezione: la Commissione Giustizia in Senato, su iniziativa del senatore Salvo Sallemi. A dialogare con l’autrice saranno Emanuele Ricifari, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza e presidente nazionale ANFP, e Maria Rosaria Carbone, viceprefetto e capo ufficio stampa del Viminale. A moderare l’incontro sarà la giornalista Germana Zuffanti. “Sono molto felice per queste due presentazioni del mio libro – ha dichiarato Valentina Raffa –. Per me, figlia dell’Arma e giornalista di cronaca, presentare in Commissione Giustizia il mio giallo è un onore e una grande emozione. Ringrazio il senatore Sallemi per aver pensato al mio romanzo, che è permeato da un profondo senso di giustizia: quale luogo migliore, se non la Commissione Giustizia, per ospitarlo”. “Assurdo ma vero” intreccia due casi di cronaca, distanti vent’anni ma collegati da un filo invisibile che solo la protagonista, la giornalista Angel Messina, riesce a cogliere. La scomparsa di una donna, che dall’aldilà riesce a comunicare con Angel, e l’omicidio di una bambina rappresentano i nodi centrali di un’indagine che mescola realtà e dimensione sovrannaturale, in una Sicilia ricca di misteri e suggestioni.

579876
© Riproduzione riservata

