Ispica, presentata mozione di sfiducia contro il sindaco Leontini

Ispica, 15 Ottobre 2015. Mozione di Sfiducia contro il Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. E’ stata da firmata 10 consiglieri su 16, ovvero il consigliere del PD Gianni Stornello, il Gruppo Muraglie sindaco (con Oddo, Sudano e i due Muraglie, Lucio e Giovanni), Monaca di Sud chiama Nord, Arena di Rinascita ispicese, le consigliere indipendenti Ignaccolo e Sessa e poi Milana di Grande Sicilia Mpa. Non ha firmato l’altro esponente di Mpa, il vicepresidente del consiglio comunale, Angelo Galifi, perché ritiene giusto consumare quelli che reputa passaggi fondamentali in vista del vertice di centrodestra in programma questa sera a palazzo Bruno Belmonte. Galifi spiega di volere verificare se esistono i presupposti per costruire un cammino comune nell’ambito della coalizione. Tutto sarà valutato a breve..

