  • 15 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket, Virtus Ragusa. Il talento di Brown al servizio della squadra: “Tutti sono saliti di livello”

L'americano, autore di 31 punti a Catanzaro, esalta il valore dei compagni e della difesa
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 ottobre 2025 – La SuperConveniente Virtus Ragusa di basket ha conquistato domenica scorsa la seconda vittoria consecutiva in campionato, espugnando il parquet di Catanzaro con una prestazione di grande solidità (68-82). Gli uomini di coach Massimo Di Gregorio hanno controllato la gara fin dalle prime battute, resistendo ai tentativi di rimonta dei calabresi e mostrando doti di coesione, che i picchi dei singoli – su tutti Marcus Brown, autore di 31 punti e 5 rimbalzi – hanno sublimato. E ciò nonostante l’assenza di Ianelli, fermo ai box per un problema alla schiena.

«Sono felice per la vittoria contro un’avversaria molto competitiva – ha commentato Brown –. Le partite in trasferta non sono mai facili, soprattutto in Puglia e senza un giocatore importante come Ianelli. Ma ho visto altri compagni alzare il livello: penso a Tumino, Adeola e Cardinali, tutti hanno dato una grande mano. Anche se siamo una squadra nuova, stiamo trovando un’ottima intesa. L’obiettivo è rimanere uniti e fare progressi settimana dopo settimana”.

Ma Brown non predilige solo la metà campo offensiva, dove ha dato ampia dimostrazione del proprio repertorio. Le partite si vincono soprattutto dall’altra parte: “Dobbiamo mantenere alta la nostra intensità difensiva – spiega la guardia texana -: seguire i nostri principi e le nostre regole è fondamentale. In attacco, invece, possiamo trovare un po’ più di equilibrio. Abbiamo giocatori esperti e di talento, e sono sicuro che continuando a lavorare insieme le cose ci verranno in modo sempre più naturale».

Con il successo di Catanzaro, la Virtus ha confermato i miglioramenti mostrati nella gara casalinga con Bari, dov’erano arrivati i primi due punti della stagione. Domenica prossima al PalaPadua è in programma la sfida contro la Dinamo Brindisi, capolista del girone, in un match che promette spettacolo e grande intensità.

579950
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube