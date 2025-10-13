  • 13 Ottobre 2025 -
  
Modica | Sport

Il “Pietro Scollo” di Modica riapre con gli Juniores: stadio riqualificato e più sicuro

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 Ottobre 2025 – Lo stadio comunale “Pietro Scollo” ha riaperto i battenti ospitando il primo allenamento dei giocatori Juniores del Modica Calcio dopo i recenti interventi di manutenzione straordinaria. Un momento a lungo atteso dalla comunità sportiva.

I lavori, che hanno interessato l’impianto dall’ingresso alla rete di copertura, avevano il duplice scopo di garantire la sicurezza e di riqualificare l’intera struttura. L’elemento più significativo è sicuramente il nuovo tappeto erboso di ultima generazione, che risponde pienamente alle esigenze degli atleti.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, ha sottolineato come l’allenamento di oggi non solo prepari i giocatori, ma serva anche a “preparare il campo”. In contemporanea, sono state ultimate le pulizie finali nella zona degli spogliatoi, completati anch’essi nell’ambito degli interventi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Modica, presente al campo insieme ad altri assessori per un sopralluogo degli ultimi ritocchi.

La struttura, che è stata totalmente messa in sicurezza, sarà presto pronta ad accogliere non solo gli atleti, ma anche i tifosi. È stata infatti già richiesta l’autorizzazione necessaria per l’apertura al pubblico, che permetterà alla tifoseria di riabbracciare lo stadio.

© Riproduzione riservata

