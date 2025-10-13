  • 13 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo. Il migrante egiziano lotta fra la vita e la morte. La Ong “Mediterranea” parla di aggressione

Roberto Ammatuna: "Tutto questo è inaccettabile”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 13 Ottobre 2025 – Emorragia cerebrale, teca cranica danneggiata e frammenti ossei all’interno ma non ci sarebbe alcun proiettile: è in condizioni disperate il migrante egiziano ferito gravemente alla testa prima di un soccorso della Guardia costiera nella Sar maltese, e trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, ora intubato e in stato comatoso. Un altro compagno di viaggio ha una parte del volto disintegrata, mascella e mandibola, ed è cosciente: a colpirlo, è stato forse un razzo di segnalazione esploso ad altezza d’uomo. Il terzo è stato colpito ad una coscia, ha un foro d’entrata e un foro d’uscita, sarebbe il meno grave dei tre. Gli ultimi due sono al momento negli ospedali di Modica e Ragusa.
La Ong “Mediterranea” parla di una aggressione “armata da parte dei miliziani libici” che sarebbe avvenuta nel pomeriggio di ieri. I tre feriti facevano parte di un numeroso gruppo di 140 persone in tutto, che si era imbarcato su un natante in ferro, quattro giorni fa. In molti hanno ferite da percosse, parecchi anche con bruciature, segno di torture patite prima della partenza. A bordo di una motovedetta della Guardia costiera e di un pattugliatore della Guardia di finanza, i migranti sono sbarcati a Pozzallo e lo sbarco si è concluso attorno alle  18.
La Ong “Mediterranea” rincara la dose con un comunicato uscito nel tardo pomeriggio. “Erano in 140 a bordo – è scritto – di un motopeschereccio e cercavano di sfuggire alla guerra contro i migranti in corso in Libia, finanziata dal governo italiano, da quello maltese e dalle istituzioni dell’Unione Europea. Il diritto internazionale è carta straccia per i governi che permettono e coprono tutto questo. Alla vigilia del rinnovo del famigerato Memorandum Italia – Libia, chiediamo al Parlamento italiano di istruire finalmente un dibattito serio sulla necessità di non rinnovare un patto scellerato con degli assassini. Da parte nostra, insieme alle nostre attiviste presenti al molo di Pozzallo, siamo pronti da subito a offrire supporto legale e materiale solidale alle persone sopravvissute all’attacco e alle loro famiglie.
Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, traccia un bilancio dopo lo sbarco delle due motovedette. “Tra loro vi sono dei casi gravi – dichiara il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – uno è in coma perché è stato raggiunto da proiettili alla testa e ed è stato portato in elisoccorso a Catania. Un altro, invece, anche lui colpito alla testa, è grave ma ancora vigile ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Modica. Un altro ancora è stato colpito con proiettili alla gamba e verrà condotto all’ospedale di Modica. Tutto questo è inaccettabile”.

579732
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube