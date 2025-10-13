  • 13 Ottobre 2025 -
  13 Ottobre 2025
Politica | Ragusa

Ragusa. Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie, riduzione Rette Famiglie

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 13 ottobre 2025 – Il Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana, Servizio 5, ha assegnato fondi ai Comuni beneficiari del Riparto annualità 2025 del Fondo Nazionale del Sistema Integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal D.L.vo 65/2017 per la linea di intervento “Contributo gestione per sezione”.
L’intervento ha l’obiettivo di favorire la riduzione della compartecipazione economica delle famiglie per l’anno scolastico 2025/2026, relativamente alle spese di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie. Il contributo non potrà superare l’importo di € 4.000,00 per sezione ed è destinato a bambini e bambine di scuola dell’infanzia 3/6 anni. L’abbattimento delle rette deve riguardare prioritariamente le famiglie con ISEE in corso di validità che non superi € 15.748,78.
Gli Enti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie dovranno trasmettere l’istanza di ammissione al contributo e la documentazione a corredo al Comune di appartenenza entro e non oltre il 17 novembre 2025.

“La linea di intervento ‘Contributo gestione per sezione’ – sottolinea l’assessora alla Pubblica Istruzione Catia Pasta – rappresenta un’importante leva di sostegno per i Comuni e per il sistema delle scuole dell’infanzia paritarie.
L’obiettivo di ridurre la compartecipazione economica delle famiglie per l’anno scolastico 2025/2026 è un segnale concreto dell’attenzione istituzionale verso l’equità educativa e il diritto all’accesso ai servizi di qualità fin dalla prima infanzia. Come Amministrazione comunale, riteniamo fondamentale garantire condizioni di maggiore accessibilità economica, in un’ottica di inclusione, sostegno alla genitorialità e valorizzazione del ruolo delle scuole paritarie nel sistema pubblico integrato.
Questo intervento ci consente di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra pubblico e privato sociale e di continuare a investire in un’educazione 0-6 sempre più diffusa, qualificata e attenta ai bisogni delle famiglie e dei territori”.

L’avviso integrale e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze si trova al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/scuole-dellinfanzia-paritarie-contributo-destinato-alle-spese-di-gestione-a-s-2025-2026 del sito istituzionale del Comune di Ragusa.

