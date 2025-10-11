  • 11 Ottobre 2025 -
Cronaca | Ispica | News in primo piano

Scontro auto-scooter a Rosolini: 16enne di Ispica ferito gravemente

Tempo di lettura: 2 minuti

Rosolini, 11 Ottobre 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in Via Paolo Orsi a Rosolini. Nello scontro sono rimasti coinvolti una BMW e uno scooter guidato da un giovane di soli 16 anni, originario di Ispica.

Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, che a seguito del violento impatto è stato sbalzato a terra, riportando una frattura alla gamba. Le sue condizioni, pur serie, non desterebbero fortunatamente preoccupazioni per la sua vita, anche perché il ragazzo indossava il casco.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’incidente sarebbe avvenuto quando l’automobile, uscendo dallo spiazzale della stazione ferroviaria, avrebbe imboccato un tratto in divieto di accesso. L’impatto è stato inevitabile con lo scooter che, invece, procedeva regolarmente su via Paolo Orsi in direzione Rosolini-Ispica.

Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 di Ispica che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d’urgenza all’Ospedale “Di Maria” di Avola per le cure del caso.

Per i rilievi di rito e per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Noto, che hanno avviato gli accertamenti.

© Riproduzione riservata

