Motor Show Italia: I Giganti sono  arrivati a Modica!

Modica si prepara ad accogliere uno degli eventi dedicato ai motori più spettacolari dell’anno: Motor Show Italia arriva in città, nella zona artigianale, in c.da Michelica, con “I Giganti dello Spettacolo”! Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei motori, dell’adrenalina e dello spettacolo puro. Per 90 minuti mozzafiato, il pubblico vivrà un’esperienza carica di emozione e colpi di scena, grazie alle incredibili performance di piloti esperti e talentuosi, pronti a sfidare i limiti con acrobazie, derapate e manovre ad alta velocità. Dai monster truck alle moto freestyle, passando per auto da stunt e molto altro: sarà uno show adatto a tutta la famiglia, capace di stupire grandi e piccoli. Preparatevi: i giganti sono arrivati!

