Da lunedì parte il servizio scuolabus in territorio extraurbano di Ispica

ISPICA, 11 Ottobre 2025 – Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nelle aree extraurbane di Ispica sarà pienamente ripristinato e garantito tutti i giorni senza interruzioni a partire da Lunedì 13 Ottobre.

La comunicazione, firmata dal Sindaco Innocenzo Leontini e dall’Assessore competente, Iuliana Schuller, pone fine ai disagi che hanno interessato le famiglie e le istituzioni scolastiche nelle scorse settimane.

Con il ritorno alla piena operatività degli scuolabus, l’Amministrazione intende assicurare il pieno diritto allo studio dei ragazzi che vivono nelle zone più distanti dal centro urbano.

“È un risultato che ci eravamo prefissati di raggiungere con urgenza,” dichiarano congiuntamente il Sindaco Leontini e l’Assessore Schuller. “Le scuole, le famiglie e soprattutto i ragazzi potranno così usufruire delle attività didattiche in modo continuativo, eliminando i disagi che hanno pesato finora sui loro spostamenti quotidiani.”

Il ripristino completo del servizio è un passo fondamentale per garantire la serenità e la regolarità delle attività scolastiche, permettendo agli studenti di raggiungere le proprie classi senza intoppi e ai familiari di non doversi più preoccupare della logistica quotidiana.

Tutti gli alunni interessati potranno, dunque, contare sul servizio di trasporto come da programma, a partire dall’inizio della prossima settimana.

Salva