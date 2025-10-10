Prosegue la nuova Catania-Ragusa: Anas vara due nuovi cavalcavia nel weekend

Catania, 10 Ottobre 2025 – Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della nuova Catania-Ragusa, un’infrastruttura cruciale per il Sud-Est siciliano. Nel prossimo fine settimana, Anas compirà un ulteriore passo avanti con il varo di due nuovi cavalcavia lungo il Lotto n. 2 dell’itinerario, nel tratto che ricade tra i comuni di Licodia Eubea e Vizzini, in provincia di Catania.

Questo intervento rappresenta un tassello significativo in un progetto complessivo che prevede la costruzione di sette cavalcavia, due dei quali sono stati completati lo scorso luglio.

I nuovi cavalcavia in fase di montaggio sono stati denominati CV01 e CV04.

Il CV01, situato al km 18,800 della strada statale 514, sarà caratterizzato da una campata unica in acciaio lunga 47 metri e avrà il compito fondamentale di ristabilire la continuità della strada provinciale 5.

Il CV04, invece, verrà collocato al km 21,100 e si comporrà di due campate metalliche di circa 20 metri ciascuna, supportate da una pila centrale in calcestruzzo armato. Quest’ultimo permetterà il ripristino dei collegamenti interpoderali, cruciali per le aree agricole della zona.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di montaggio, la SS514 sarà temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 18,600 e il km 26,900, esclusivamente nelle seguenti fasce orarie notturne:

Venerdì 10 ottobre: dalle 18:00 alle 6:00 del giorno successivo;

Sabato 11 ottobre: dalle 18:00 alle 6:00 del giorno successivo;

Domenica 12 ottobre: dalle 18:00 alle 6:00 del giorno successivo.

Durante le chiusure notturne, la circolazione sarà deviata su percorsi alternativi, in particolare lungo la strada provinciale 38 III e la strada comunale “Dicchiara”.

Anas ha assicurato che sarà presente personale dedicato alla gestione del traffico per assistere i mezzi in transito, in particolare i mezzi pesanti, e garantire la massima sicurezza durante le complesse operazioni.

L’intervento rientra nel più ampio programma di completamento dell’itinerario Ragusa–Catania, un’opera strategica destinata a migliorare in modo significativo la viabilità e i collegamenti tra le due province siciliane. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza e, al contempo, innalzare gli standard di sicurezza stradale dell’asse viario.

