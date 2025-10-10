Musica sotto i riflettori: il ragusano Gino Carbonaro in concerto a Venezia

VENEZIA, 10 Ottobre 2025 – Venezia si prepara ad accogliere il fisarmonicista e studioso ragusano Gino Carbonaro. L’atteso concerto ad ingresso libero si terrà Sabato 11 Ottobre, alle 17:30 presso la prestigiosa sala dell’AUSONIA HUNGARIA, al Gran Viale, 28 – Lido di Venezia.

L’evento è il frutto della passione e dell’iniziativa di Daniela Zamburlin. Dopo avere conosciuto l’artista a Ragusa ed essersi innamorata del suono della sua fisarmonica, la Zamburlin ha voluto fortemente organizzare questa data nella sua Venezia, portando l’arte siciliana sulle sponde lagunari. Sarà proprio lei a presentare la serata, che vedrà anche l’intervento di Teodoro Russo.

Il programma della serata, intitolato “Fisarmonica in concerto”, promette un eccezionale viaggio sonoro attraverso i generi e le geografie del mondo. Gino Carbonaro, che ha un profondo legame con il tango argentino e la musica popolare, spazierà da capolavori classici come “Le onde del Danubio” (Romania) e “La vie en Rose” (Austria), fino ai tanghi argentini come “El Chafaz” e “Mi Buenos Aires querido”. Non mancheranno omaggi alla tradizione italiana con pezzi come “O Sole Mio” e la celebre “Malafemmena” (Napoli).

Il curriculum di Gino Carbonaro svela un artista poliedrico e di vasta esperienza. Laureato in Filosofia alla Sapienza di Roma e già Preside di Istituti Superiori, ha dedicato la sua vita alla musica fin dall’età di undici anni.

Ha portato la sua fisarmonica sui palcoscenici internazionali, esibendosi al Museo del Louvre di Parigi in occasione del bicentenario della Rivoluzione Francese (1989) e tenendo concerti in Giappone (Osaka) e Thailandia (Chiang Mai). Un talento che unisce cultura accademica e sentimento popolare, promettendo un pomeriggio indimenticabile al Lido.

