Avola: il Tribunale di Siracusa sospende la riscossione coatta della Sogert

SIRACUSA/AVOLA, 09 Ottobre 2025 – Importante vittoria legale per un contribuente del Comune di Avola. Il Tribunale di Siracusa, sezione civile Esecuzioni immobiliari, ha confermato il provvedimento di sospensione della riscossione coatta avviata dalla Sogert Spa, società concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Avola.

La decisione del giudice si fonda sulla ritenuta illegittimità dell’azione esecutiva promossa dalla Sogert. In particolare, è stata accertata l’assenza di notifica dell’atto di pignoramento al debitore.

Il contribuente si è trovato con il proprio conto corrente bloccato senza aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva, ignorando di fatto la motivazione alla base del provvedimento esecutivo.

La sentenza, pur non mettendo in discussione il dovere dei cittadini di pagare le tasse, sottolinea con forza l’obbligo di trasparenza e legalità nelle procedure di recupero crediti. Il Tribunale ha infatti evidenziato che è “doveroso da parte della Pubblica amministrazione, nel caso in questione Comune di Avola, applicare un serio e scrupoloso controllo sull’affidamento dell’attività di riscossione e di vigilare sul rispetto delle regole nel caso di gestione del servizio di riscossione a società private”.

Il provvedimento rappresenta un monito per gli enti locali affinché esercitino una vigilanza attenta sul rispetto delle norme procedurali da parte dei concessionari privati, garantendo la tutela dei diritti dei contribuenti.

