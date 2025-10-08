Scicli avvia l’iter per il PUG. La Consigliera Buscema invita i cittadini a partecipare

Scicli, 08 ottobre 2025 – Scicli si prepara a compiere un passo decisivo per il suo futuro con l’avvio dell’iter di adozione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), uno strumento fondamentale che determinerà lo sviluppo e l’identità urbana della città nei prossimi 10-15 anni. Sul tema interviene la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, che sottolinea la portata storica di questa scelta e invita la cittadinanza a informarsi e partecipare attivamente. “Negli ultimi giorni è circolata la notizia secondo cui Scicli si sarebbe già dotata del nuovo Pug, evidenziando che il nostro Comune è tra i primi in Sicilia ad avviare questo percorso. In realtà, occorre chiarire che il Pug non è ancora stato adottato in via definitiva: sarà tale solo dopo l’approvazione ufficiale da parte del Consiglio comunale” dichiara Buscema. “Ad oggi, si è conclusa una fase tecnica molto articolata, condotta con il contributo di studiosi di rilievo, tra il Politecnico di Milano e il prof. Trombino, che hanno seguito con attenzione lo sviluppo del piano avviato dalla precedente amministrazione Giannone e portato avanti dall’attuale amministrazione Marino. Ora il documento passa al vaglio delle commissioni consiliari e sarà oggetto di discussione pubblica e trasparente”.

La consigliera Buscema, da sempre attenta alle tematiche urbanistiche e al coinvolgimento della comunità locale, evidenzia l’importanza del Pug per tutti i cittadini: “Il Piano urbanistico generale non è solo un documento tecnico, ma una guida concreta che incide sulla vita quotidiana di ciascuno di noi. Stabilisce dove e come si può costruire, regolamenta gli spazi pubblici, le abitazioni, i parcheggi e i servizi, offrendo regole chiare che condizionano lo sviluppo, la vivibilità e il decoro urbano. È fondamentale che la città e i cittadini ne prendano visione e lo comprendano a fondo, perché il Pug rappresenta la cornice entro cui si muoverà Scicli per i prossimi decenni”.

Buscema invita pertanto tutti gli sciclitani e le realtà del territorio a partecipare attivamente alle prossime fasi del percorso amministrativo, che prevede anche il coinvolgimento pubblico: “Ritengo giusto che la città sia informata e che possa esprimere il proprio punto di vista su un documento così determinante. La trasparenza deve essere massima e ogni cittadino deve sentirsi parte di questo processo, perché il Pug è un piano che riguarda tutti, senza eccezioni”.

In chiusura, la consigliera di Italia Viva ribadisce il proprio impegno personale: “Continuerò a monitorare con attenzione ogni passaggio dell’iter amministrativo del Pug, garantendo che sia rispettato il diritto di informazione e partecipazione della comunità. Il mio ruolo sarà quello di vigilare affinché il percorso si svolga nel rispetto delle regole, della legalità e, soprattutto, delle esigenze dei cittadini di Scicli”.

