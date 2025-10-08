Ragusa, importante momento di confronto con il mondo della scuola e delle istituzioni locali

“Le istituzioni hanno il dovere di fare la propria parte per costruire un sistema formativo capace di guardare al futuro. Alla presenza dell’assessore regionale Mimmo Turano e di tutti i sindaci della provincia di Ragusa, abbiamo discusso delle strategie per il rilancio del sistema educativo, con particolare attenzione al nuovo piano triennale da oltre 700 milioni di euro”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

“La Provincia di Ragusa rafforza il proprio impegno a lavorare in sinergia con il territorio per venire incontro alle esigenze di scuole e comunità educanti. Ed ancora, ritornando all’interno del Consorzio Universitario, attraverso la varietà e la ricchezza della proposta di differenti facoltà e corsi di studio, rilanciamo l’ambizione non solo di trattenere i giovani iblei nella propria terra, ma anche di attrarre studenti da altre Regioni, generando un circolo virtuoso di formazione, innovazione, crescita culturale e benessere sociale per l’intera comunità”, aggiunge Maria Rita Schembari.