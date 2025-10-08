Incidente sulla Donnalucata-Scicli: un ferito e disagi al traffico

SCICLI, 08 Ottobre 2025 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale Donnalucata–Scicli, precisamente all’altezza della rotatoria di contrada Spinello. L’impatto ha coinvolto due automobili in un tamponamento che ha causato danni significativi ai veicoli e, stando alle prime informazioni, il ferimento di almeno una persona.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno fornito i primi soccorsi sul luogo dell’incidente prima di trasferire il ferito al pronto soccorso per le cure necessarie.

Contestualmente, gli agenti della Polizia Locale di Scicli sono giunti sul posto per eseguire i rilievi di rito, fondamentali per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto. La loro presenza è stata cruciale anche per la gestione della viabilità: l’incidente ha infatti causato notevoli rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni della provinciale.

Al momento, le cause che hanno portato al tamponamento sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Si attende l’esito dei rilievi per chiarire la dinamica precisa che ha portato allo scontro tra i due veicoli.

foto Franco Assenza

