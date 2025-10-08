  • 8 Ottobre 2025 -
Cronaca | Scicli

Incidente sulla Donnalucata-Scicli: un ferito e disagi al traffico

SCICLI, 08 Ottobre 2025 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale Donnalucata–Scicli, precisamente all’altezza della rotatoria di contrada Spinello. L’impatto ha coinvolto due automobili in un tamponamento che ha causato danni significativi ai veicoli e, stando alle prime informazioni, il ferimento di almeno una persona.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno fornito i primi soccorsi sul luogo dell’incidente prima di trasferire il ferito al pronto soccorso per le cure necessarie.

Contestualmente, gli agenti della Polizia Locale di Scicli sono giunti sul posto per eseguire i rilievi di rito, fondamentali per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto. La loro presenza è stata cruciale anche per la gestione della viabilità: l’incidente ha infatti causato notevoli rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni della provinciale.

Al momento, le cause che hanno portato al tamponamento sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Si attende l’esito dei rilievi per chiarire la dinamica precisa che ha portato allo scontro tra i due veicoli.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

