Comiso: sorpresi a rubare olive da un terreno comunale, coppia denunciata dai carabinieri

Comiso, 08 Ottobre 2025 – Una coppia di Vittoria è stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria con l’accusa di furto aggravato. I due sono stati sorpresi in flagranza mentre asportavano olive da un terreno di proprietà del Comune di Comiso.

L’episodio è avvenuto in via Alcide De Gasperi, durante uno dei servizi di perlustrazione intensificati nel territorio dai militari dell’Arma per prevenire i reati contro il patrimonio. Una pattuglia in transito ha notato due persone intente a raccogliere olive da alberi situati in una piazzetta di proprietà pubblica.

I soggetti, identificati nei coniugi C.S., 56enne, e M.D., 51enne, entrambi residenti a Vittoria e con precedenti penali, si erano organizzati per il colpo. Erano muniti di rastrelli e avevano steso dei teloni sotto le piante per facilitare la raccolta dei frutti in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Al momento dell’intervento dei Carabinieri, la coppia aveva già accumulato circa 50 kg di olive, riposte in alcune cassette di plastica, e si apprestava a passare all’albero successivo.

Colti sul fatto, i due coniugi sono stati immediatamente denunciati a piede libero per furto aggravato. La violazione è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria iblea. Le olive recuperate sono state sequestrate e prontamente riconsegnate al personale del Comune di Comiso.

L’azione tempestiva dei Carabinieri conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai furti in ambito agricolo e nei terreni pubblici, garantendo la tutela del patrimonio comunale.

