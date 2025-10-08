Pioggia di finanziamenti in Sicilia: 4 Milioni per chiese e oratori nella “Manovrina Quater”. Privilegiato il ragusano

Palermo, 08 Ottobre 2025 – La “manovrina quater”, in discussione all’Ars (Assemblea Regionale Siciliana), si sta rivelando un veicolo privilegiato per elargire contributi destinati a istituti di culto, chiese e oratori. La spesa pubblica complessiva per questi interventi supera i 4 milioni di euro, frutto di ben 61 emendamenti presentati dai deputati di maggioranza e non solo.
A guidare la corsa ai finanziamenti è la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, che ha stanziato circa 1,5 milioni di euro per la manutenzione e il restauro di edifici sacri in Sicilia. Gli emendamenti, firmati dal capogruppo Carmelo Pace e dal presidente DC della commissione Affari istituzionali Ignazio Abbate, mostrano una netta predilezione per il Ragusano, collegio elettorale di Abbate.
Nello specifico, sono stati destinati 935mila euro a parrocchie tra Ragusa, di cui 200mila euro alla chiesa “Ecce Homo” (foto), Vittoria, Modica e Ispica. I fondi DC sconfinano anche nel Siracusano (210mila euro tra la Diocesi di Noto e una chiesa di Priolo Gargallo) e nel Palermitano (25mila euro alla parrocchia San Giuseppe Chiavelli).
Nessun partito di maggioranza si è astenuto dalla distribuzione dei fondi, in quella che molti vedono come una mossa volta a consolidare il consenso nei rispettivi territori.
- Forza Italia si è distinta con diversi interventi: Margherita La Rocca Ruvolo ha ottenuto 150mila euro per l’Arcidiocesi di Agrigento (destinati a una residenza anziani a Raffadali), Luisa Lantieri ha portato a casa 200mila euro per chiese nelle diocesi di Nicosia e Piazza Armerina, mentre Gaspare Vitrano e Riccardo Gennuso hanno garantito finanziamenti a parrocchie tra Palermo, Misilmeri, Santa Flavia e Rosolini (quest’ultimo con 148mila euro).
- Anche la Lega del capogruppo Salvo Geraci ha ottenuto 100mila euro per due parrocchie palermitane. A Palermo, inoltre, si registrano i contributi voluti da Gianfranco Micciché (50mila euro per la chiesa della Mercede al Capo) e i 150mila euro per l’Ispettoria salesiana sicula “San Paolo” ottenuti da Marianna Caronia (Noi Moderati).
- Tra le forze di opposizione, Cateno De Luca ha fatto piovere contributi da 50mila euro su parrocchie in provincia di Messina e Catania. L’autonomista Ludovico Balsamo ha garantito 195mila euro al suo collegio con interventi a Catania, Grammichele e Trecastagni.
Anche il gruppo di Fratelli d’Italia ha contribuito attivamente. Il capogruppo Giorgio Assenza ha stanziato 200mila euro per una chiesa di Ragusa. I fondi si sono distribuiti tra il Nisseno (150mila euro con Totò Scuvera tra Gela e Vallelunga Pratameno), e il Catanese (220mila euro totali grazie a Giuseppe Zitelli e Dario Daidone).
Significativo l’emendamento del messinese Giuseppe Galluzzo, che ha stanziato 50mila euro per la manutenzione straordinaria della “antica torre campionaria” della parrocchia di Santa Maria Annunziata a Merì.
La discussione sulla manovrina continua, mentre l’attenzione resta alta sul massiccio utilizzo di fondi pubblici destinati a edifici di culto, con molti che evidenziano la stretta correlazione tra tali scelte e le logiche dei collegi elettorali.