Tamponamento a catena sulla SS284: tre veicoli coinvolti, due feriti

BIANCAVILLA (CT), 07 Ottobre 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla SS284, all’altezza dello svincolo per Biancavilla in direzione Paternò. Il sinistro, un tamponamento a catena, ha coinvolto tre veicoli.
Nell’impatto sono rimasti coinvolti un’autovettura, un camion e un furgone con cestello.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Paternò per i rilievi di rito, oltre al personale dell’Anas per la gestione della carreggiata.
Si è reso necessario anche l’intervento dei soccorsi sanitari. Due persone rimaste ferite nel tamponamento sono state trasportate all’ospedale di Biancavilla. Fortunatamente, le loro condizioni non risulterebbero gravi.
La viabilità è stata gestita e regolamentata dai Carabinieri della Compagnia di Motta Sant’Anastasia, al fine di garantire la sicurezza e permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Si registrano lievi disagi al traffico lungo il tratto interessato.
Foto Franco Assenza