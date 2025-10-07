  • 7 Ottobre 2025 -
Cronaca

Tamponamento a catena sulla SS284: tre veicoli coinvolti, due feriti

Tempo di lettura: 2 minuti

BIANCAVILLA (CT), 07 Ottobre 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla SS284, all’altezza dello svincolo per Biancavilla in direzione Paternò. Il sinistro, un tamponamento a catena, ha coinvolto tre veicoli.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un’autovettura, un camion e un furgone con cestello.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Paternò per i rilievi di rito, oltre al personale dell’Anas per la gestione della carreggiata.

Si è reso necessario anche l’intervento dei soccorsi sanitari. Due persone rimaste ferite nel tamponamento sono state trasportate all’ospedale di Biancavilla. Fortunatamente, le loro condizioni non risulterebbero gravi.

La viabilità è stata gestita e regolamentata dai Carabinieri della Compagnia di Motta Sant’Anastasia, al fine di garantire la sicurezza e permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Si registrano lievi disagi al traffico lungo il tratto interessato.

Foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

