Team Ardita trionfa sul palco: una pioggia di podi per Giovanni Cucuzza, Alberto Grana e Desirée Giurato

Il Team Ardita continua a distinguersi nel panorama del bodybuilding e del fitness con risultati eccellenti ottenuti dai suoi atleti in una recente competizione, dimostrando ancora una volta la forza, la preparazione e la dedizione del gruppo guidato con passione e determinazione. Al Trofeo Nazionale ASI 2025 “Muscle Competition”, tenutosi a Catania il 5 ottobre scorso, Giovanni Cocuzza ha saputo imporsi con forza nella categoria Bodybuilding, conquistando un 1° e un 2° posto, dimostrando una forma fisica impeccabile e una presenza scenica che non è passata inosservata alla giuria.” Anche Alberto Grana ha lasciato il segno nella categoria Men’s Physique, salendo ben tre volte sul podio con due 2° posti e un 3° posto. Un risultato che conferma il suo costante miglioramento e il suo potenziale in continua crescita. La vera regina della giornata è stata però Desirée Giurato, che nella categoria Bikini ha conquistato due 1° posti e il prestigioso titolo Assoluto, a testimonianza di una performance impeccabile sotto ogni punto di vista: estetica, eleganza e preparazione tecnica. Il Team Ardita si conferma una squadra vincente, unita non solo dai risultati ma da un grande spirito di gruppo, passione per lo sport e voglia di eccellere. Complimenti a tutti gli atleti per l’impegno, la costanza e la determinazione dimostrata. Il futuro promette ancora grandi soddisfazioni!

