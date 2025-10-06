La Vardera (ControCorrente) in Provincia di Ragusa: aeroporto fantasma e sanità abbandonata

Ragusa, 06 Ottobre 025 – L’On. Ismaele La Vardera, leader del movimento ControCorrente, ha completato durante lo scorso fine settimana una visita istituzionale in provincia di Ragusa, mettendo in luce le criticità del Sud est siciliano, dall’aeroporto di Comiso alla carenza sanitaria nelle aree periferiche.

Accompagnato da una delegazione locale, tra cui Massimo Iannucci (referente ControCorrente Ragusa), il consigliere comunale Saverio Buscemi, e i referenti territoriali Salvatore Pagano (Giarratana) e Saro Firullo (Vittoria), La Vardera ha lanciato un forte messaggio di denuncia contro le inefficienze della politica regionale.

La prima tappa ha toccato l’Aeroporto di Comiso “Pio La Torre”, un simbolo, secondo La Vardera, del fallimento della politica regionale.

“Siamo in un luogo dove la politica regionale ha fallito. L’aeroporto, che dovrebbe servire tutto il territorio, oggi è ridotto a una cattedrale nel deserto,” ha dichiarato La Vardera. Il leader di ControCorrente ha puntato il dito contro voli cancellati, servizi minimi, la segnalazione di scale mobili ferme da anni e un bar aperto a intermittenza. Un quadro che, a suo avviso, impedisce allo scalo di raggiungere il suo potenziale, privando il Sud est siciliano di una cruciale occasione di sviluppo e collegamento.

La visita è proseguita nel piccolo centro montano di Giarratana, dove La Vardera ha raccolto le testimonianze di una comunità alle prese con un servizio sanitario carente.

I cittadini lamentano la distanza di quasi un’ora dall’ospedale più vicino e la frequente assenza di personale medico o infermieristico a bordo delle ambulanze. “La sanità targata Schifani abbandona le periferie e non garantisce il diritto alla salute,” ha sottolineato l’Onorevole La Vardera, annunciando il deposito di un’interrogazione urgente all’assessore regionale alla Sanità.

La missione è stata anche l’occasione per rafforzare la presenza del movimento sull’isola. A Giarratana, Ispica e Pozzallo, sono stati inaugurati nuovi “fari territoriali”: presidi civici nati per monitorare, denunciare e proporre soluzioni ai problemi reali delle comunità locali.

