Cronaca

Caltanissetta, scatta l’alert del portale alloggi nella sala operativa della Questura: 40enne arrestato dalla Polizia

L’uomo, colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di furto aggravato, con provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Catania, era irreperibile dal mese di agosto
Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta, 06 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un quarantenne in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere, sostitutiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, emessa dalla Corte d’Appello di Catania lo scorso mese di agosto, per furto aggravato. Venerdì pomeriggio nella sala operativa della Questura di Caltanissetta è scattato l’alert del portale alloggi, che registra gli ospiti delle strutture ricettive, a carico di un quarantenne, gravato da numerosi precedenti penali per svariati reati, colpito da misura cautelare poiché resosi irreperibile dal mese di agosto scorso. Un equipaggio della Polizia di Stato, inviato presso il B&B ha accertato che l’uomo aveva appena lasciato la struttura ricettiva. Le ricerche dello stesso, attuate nell’immediatezza su tutto il territorio comunale, hanno consentito agli agenti di rintracciarlo alla fermata degli autobus in procinto di lasciare il Capoluogo. I poliziotti hanno accertato anche che il quarantenne aveva fornito false generalità all’autista del mezzo, verosimilmente per eludere i controlli. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso e la responsabilità dell’indagato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata

