Il Lions Club Scicli al servizio della città con due attività importanti

Scicli, 05 ottobre 2025 – Per la Giornata di prevenzione e benessere cognitivo, con il progetto “Prendiamoci cura della memoria” il Lions Club di Scicli ha organizzato un incontro con gli ospiti della casa di riposo Scalari di Scicli .

Accolte con grande entusiasmo dalle ospiti della casa Scalari, Stefania Carpino e Melania Carrubba del Lions Club di Scicli con la collaborazione psicologa dott.ssa Teresella Inì, hanno avuto l’opportunità di somministrare un questionario atto a monitorare lo stato di salute mentale e trascorrere qualche ora in simpatia.

Il questionario per la valutazione cognitiva è un piccolo strumento per monitorare memoria e attenzione. La dott.ssa Ini ha dato suggerimenti in merito ai questionari ai responsabili di Casa Scalari, che hanno apprezzato con spirito collaborativo il service svolto.

La salute mentale è uno stato di benessere emotivo e psicologico in cui l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive ed emozionali, rispondere alle esigenze quotidiane, stabilire relazioni soddisfacenti e partecipare costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente (Unicef). I Lions Italiani si impegnano quotidianamente per garantire il diritto alla salute mentale e si rendono attivamente disponibili per aiutare le persone in difficoltà.

Un altro servizio che ha impegnato il Lions Club di Scicli, con la collaborazione del Club Cub, cioè i giovanissimi Lions, è stato a servizio dei bambini.

Nell’ambito del progetto “Occhio ai bimbi!”, un Progetto del Lions Clubs International che si sviluppa attraverso una campagna di informazione e prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita daí Lions,è stato organizzato uno screening visivo gratuito presso l’asilo Babylandia di Scicli a cura della dott.ssa Cerruto con il suppporto della nostra socia Rosa Pacetto. Il service è stato molto efficace, ha rilevato diversi bambini a cui è stato dato il consiglio di approfondire sia con visita oculistica e/o ortottica! L’asilo Babylandia ringrazia per la bella e proficua collaborazione con i Lions.

Insomma i lions club di Scicli rafforza la sua attività di servizio alla propria comunità, in particolare alle fasce più fragili della popolazione, anziani, bimbi, persone e famiglie in condizioni di fragilità economice e sociali.

