Niscemi, spacciava dalla propria abitazione: la Polizia di Stato arresta venticinquenne

Niscemi, 04 Ottobre 2025 –La Polizia di Stato di Niscemi ha tratto in arresto un venticinquenne in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dagli investigatori del Commissariato di P.S. e coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, eseguite attraverso attività di osservazione e con l’installazione di telecamere, hanno documentato venti episodi di cessione di cocaina da parte dell’arrestato. L’uomo, gravato da precedenti di Polizia specifici, spacciava lo stupefacente presso il proprio domicilio; gli acquirenti si recavano presso la sua abitazione a bordo di autovettura e il pusher cedeva loro le dosi richieste. In diverse occasioni gli acquirenti sono stati fermati dagli agenti dopo aver acquistato la cocaina e segnalati all’Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacenti, con il sequestro della sostanza. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto al carcere di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

