L’uomo arrestato a Ragusa con l’accusa di violenza sessuale va ai domiciliari

Catania, 03 Ottobre 2025 – Il Tribunale del Riesame di Catania, presieduto da Gabriella Larato, ha concesso gli arresti domiciliari a un uomo di 58 anni, originario di Catania, che era stato arrestato con l’accusa di aver violentato una giovane donna a Ragusa.

L’uomo era finito in carcere lo scorso 6 agosto, in seguito a un’indagine condotta dai carabinieri di Ragusa. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe pubblicato un annuncio di lavoro online per attirare la sua vittima, una donna ragusana di 28 anni, e l’avrebbe poi costretta a subire atti sessuali.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal GIP di Ragusa, Eleonora Schininà, su richiesta del sostituto procuratore Gaetano Scollo. L’avvocato difensore, Fabrizio Cavallo, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame, che ha deciso di revocare la misura cautelare in carcere e di sostituirla con gli arresti domiciliari.

La decisione del Tribunale del Riesame ha suscitato diverse reazioni, in particolare riguardo alla concessione dei domiciliari per un reato così grave. La vicenda continua a tenere banco nel dibattito pubblico e giudiziario, in attesa dei prossimi sviluppi del processo.

