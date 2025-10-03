  • 4 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Ottobre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa

L’uomo arrestato a Ragusa con l’accusa di violenza sessuale va ai domiciliari

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Catania, 03 Ottobre 2025  – Il Tribunale del Riesame di Catania, presieduto da Gabriella Larato, ha concesso gli arresti domiciliari a un uomo di 58 anni, originario di Catania, che era stato arrestato con l’accusa di aver violentato una giovane donna a Ragusa.

L’uomo era finito in carcere lo scorso 6 agosto, in seguito a un’indagine condotta dai carabinieri di Ragusa. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe pubblicato un annuncio di lavoro online per attirare la sua vittima, una donna ragusana di 28 anni, e l’avrebbe poi costretta a subire atti sessuali.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal GIP di Ragusa, Eleonora Schininà, su richiesta del sostituto procuratore Gaetano Scollo. L’avvocato difensore, Fabrizio Cavallo, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame, che ha deciso di revocare la misura cautelare in carcere e di sostituirla con gli arresti domiciliari.

La decisione del Tribunale del Riesame ha suscitato diverse reazioni, in particolare riguardo alla concessione dei domiciliari per un reato così grave. La vicenda continua a tenere banco nel dibattito pubblico e giudiziario, in attesa dei prossimi sviluppi del processo.

578721
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube