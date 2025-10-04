Forza Italia Scicli: si consolida il ruolo propositivo del partito

Scicli, 04 Ottobre 2025 – La segreteria comunale di Forza Italia Scicli si è riunita al completo per fare il punto sulla situazione politica locale e definire le prossime strategie. All’incontro hanno partecipato il segretario comunale Forza Italia Giovani, i delegati comunali di Azzurro Donna e Seniores, e il nuovo capogruppo in Consiglio.

Durante la riunione sono stati affrontati diversi temi cruciali: i recenti ingressi nel partito, l’attività del gruppo consiliare e le modalità di comunicazione istituzionale. In particolare, è stata ribadita l’importanza di un uso corretto del logo del partito, la cui gestione rimane una prerogativa esclusiva della segreteria eletta. Si è discusso anche della linea politica del partito a livello cittadino, confermando la volontà di mantenere un ruolo costruttivo.

La segreteria ha approvato all’unanimità un documento che sottolinea il ruolo di Forza Italia come forza propositiva. Pur mantenendo una posizione critica nei confronti dell’attuale amministrazione, il partito si è dichiarato disponibile ad avviare un confronto istituzionale con il Sindaco, qualora ci fosse una richiesta. L’obiettivo è quello di collaborare per affrontare in modo concreto e condiviso le principali esigenze della città, soprattutto in questa fase finale del mandato.

Questo incontro segna un passo importante per il partito, che si posiziona come interlocutore serio e costruttivo, pronto a mettere le proprie competenze al servizio della comunità.

