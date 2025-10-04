Ispica. Richiesta al Ministero di 2.500.000 per lavori di messa in sicurezza

Ispica, 04 ottobre 2025 – La Giunta Municipale di Ispica, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Massimo Dibenedetto, ha adottato la richiesta di contributo al Ministero degli Interni per degli interventi che riguardano la messa in sicurezza di edifici, strade e aree pubbliche.

In questa proposta sono stati inseriti diversi interventi, tra questi:

a) Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edifico ex carcere di via dell’architettura (€. 1.150.000,00);

b) Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale “Scala Nuova” adiacente alla stazione dei Carabinieri (€. 900.000,00);

c) Messa in sicurezza ed aumento del livello di resilienza idraulica dell’area limitrofa a Parco Forza (€. 450.000,00);

“Questi interventi – dichiarano il Sindaco Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – vanno a sommarsi a quelli già inseriti in altre linee di finanziamento o in attesa di appositi bandi.

Potenziare e sistemare la strada comunale che conosciamo come Scala Nova è un dovere in quanto, in caso di interruzione della SS 115, rappresenterebbe l’unica via d’uscita.

Mentre il recupero e l’efficientamento energetico dell’ex Carcere ci farebbe riacquistare importanti spazi e la possibilità di ridurre le spese di energia che, per il Comune di Ispica, hanno rappresentato una spina nel fianco sul bilancio comunale.

Infine, è nostra intenzione sistemare l’area attigua all’ex mattatoio spesso oggetto di cedimenti e frane, anche in vista della prossima apertura del Museo Comunale.”

