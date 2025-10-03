Omicidio di Giarratana: disposta in Appello la perizia psichiatrica per Mariano Barresi

CATANIA, 03 Ottobre 2025 – La Corte d’Assise d’appello di Catania ha accolto la richiesta della difesa, disponendo una perizia psichiatrica su Mariano Barresi, 70 anni, l’uomo condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per l’omicidio della cognata, Rosalba dell’Albani. La donna fu uccisa a Giarratana, in provincia di Ragusa.

L’incarico di valutare le condizioni mentali dell’imputato al momento dei fatti è stato affidato al dottor Gaetano Sisalli, un esperto in psichiatria forense. La decisione della Corte d’ Assise d’Appello rappresenta un punto di svolta nel processo di secondo grado. L’avvocato di Barresi aveva, infatti, sostenuto fin dall’inizio che le capacità di intendere e di volere del suo assistito fossero gravemente compromesse, una tesi non accolta durante il processo di primo grado.

Il tragico evento risale a marzo 2023, quando il corpo di Rosalba Dell’Albani, 53 anni, fu ritrovato nella sua abitazione a Giarratana. Le indagini portarono rapidamente all’arresto di Mariano Barresi, marito della sorella della vittima. L’omicidio avrebbe avuto origine da una violenta lite per motivi economici e familiari.

Il perito avrà ora il compito di stabilire se, al momento del delitto, Barresi fosse capace di intendere e di volere. La sua relazione sarà fondamentale per determinare l’esito del processo di appello e potrebbe portare a una revisione della pena o, nel caso in cui fosse accertata una totale incapacità, a una diversa misura detentiva in una struttura sanitaria.

