A Vittoria il Forum di consultazione sul Piano Urbanistico Generale

Vittoria, 03 ottobre 2025 – La città di Vittoria si prepara a un momento cruciale per la definizione del suo futuro: il forum di consultazione sul Piano urbanistico generale (Pug), in programma domani, sabato 4 ottobre. In quest’occasione, Confcommercio, Cna e Confesercenti di Vittoria uniscono le forze per offrire un contributo concreto, frutto della loro esperienza e rappresentatività nel tessuto economico locale.

Le tre organizzazioni, rappresentate nella circostanza dal presidente Gregorio Lenzo (Confcommercio), dal responsabile Giorgio Stracquadanio (Cna) e dal direttore Massimo Giudice (Confesercenti) condividono una visione chiara e ambiziosa per lo sviluppo urbano di Vittoria. Sono convinte che il coinvolgimento attivo degli attori economici sia essenziale per delineare una città più vivibile, sostenibile e capace di rispondere alle sfide future. Da qui nasce la volontà di presentare proposte che puntano su principi fondamentali come il contenimento del consumo di suolo, per un utilizzo più razionale delle risorse territoriali; la valorizzazione dell’esistente, con interventi di rigenerazione urbana che diano nuova vita a spazi già costruiti; e la riqualificazione degli spazi pubblici, favorendo l’integrazione del verde urbano e la qualità architettonica.

Un altro aspetto centrale riguarda la mobilità: l’idea è quella di rendere la città più accessibile e funzionale, ottimizzando i collegamenti con il centro e migliorando la viabilità principale e i varchi di accesso. Questa attenzione alla sostenibilità vuole tradursi in soluzioni concrete per una città più inclusiva e moderna. Pur partendo da una base comune di intenti, Confcommercio, Cna e Confesercenti porteranno al forum contributi distinti, arricchendo il dibattito con prospettive diverse ma complementari. L’incontro di domani, quindi, sarà un’importante occasione di dialogo aperto con istituzioni e cittadini, per costruire insieme la Vittoria di domani.

Salva