  3 Ottobre 2025
  • 3 Ottobre 2025 -
Modica | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo–Lourdes in auto per promuovere il territorio: il viaggio on the road di tre giovani siciliani

Domenica 5 ottobre la partenza da Piazza Rimembranze: in viaggio fino a Lourdes con la bandiera della città
Pozzallo – Un’auto, tre giovani siciliani, sette giorni di viaggio e una missione speciale: portare la bandiera di Pozzallo fino a Lourdes, in Francia, per farla benedire in uno dei luoghi simbolo della fede cattolica. È l’idea originale e piena di entusiasmo lanciata da Salvo Terranova, creator digitale pozzallese noto per i suoi contenuti comici e virali sui social, che insieme ad altri due compagni di viaggio, Gaetano Bommarito e Mattia Respighi, darà il via a questa insolita avventura domenica 5 ottobre alle ore 11:00 da Piazza Rimembranze. La bandiera verrà consegnata ufficialmente dal Sindaco di Pozzallo alla partenza, e sarà il simbolo di un viaggio che attraverserà l’Italia e la Francia con diverse tappe, tutte documentate e raccontate in chiave ironica e creativa. “Sarà un viaggio di scoperta, di riflessione, ma anche di risate – spiega Salvo Terranova –. Vogliamo portare Pozzallo in Europa, far conoscere le nostre eccellenze, e creare un racconto che unisca spiritualità, comicità e promozione del territorio.” Il progetto è sostenuto da circa 20 sponsor locali, che hanno creduto fin da subito nell’iniziativa mettendo a disposizione risorse e supporto. Tra questi, anche l’azienda che ha fornito l’auto per l’intero viaggio. Ma non è solo Pozzallo a essere protagonista: durante il tragitto, i tre ragazzi porteranno con sé anche alcune specialità tipiche modicane, come mpanatigghi, biscotti di mandorla e altre prelibatezze della tradizione, per raccontare e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio siciliano. Il materiale raccolto durante la settimana – video, sketch, interviste e momenti di vita on the road – verrà poi montato in una puntata speciale, un vero e proprio film documentario che sarà pubblicato sul canale YouTube ufficiale del progetto, fruibile anche tramite Smart TV.  L’obiettivo? Creare contenuti leggeri e coinvolgenti, ma con un messaggio di fondo forte: l’amore per la propria terra e la voglia di promuoverla in modo nuovo, creativo e accessibile a tutti.

© Riproduzione riservata

