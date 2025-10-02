  • 2 Ottobre 2025 -
  
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo celebra Maria Santissima Bambina

Attesa per i concerti di Povia e della tribute band dei Pooh
Monterosso Almo, 02 ottobre 2025 – Proseguono le solenni celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina, ricorrenza molto sentita dalla comunità locale. Quest’anno, per via dei lavori di restauro in corso nella chiesa di Sant’Anna, il simulacro è ospitato nella chiesa di San Giovanni Battista, luogo che sta accogliendo i fedeli durante i momenti di preghiera e devozione.
Il programma predisposto dal comitato dei festeggiamenti, con il supporto dell’amministrazione comunale, prevede un fine settimana intenso.
Venerdì 3 ottobre, alle ore 19, si terrà la celebrazione eucaristica. In serata, con inizio alle 21, piazza Rimembranza ospiterà lo spettacolo musicale della Pooh tribute band, intitolato “Canterò per te”.
Sabato 4 ottobre la giornata sarà scandita da momenti tradizionali e di intrattenimento. A partire dalle 15 prenderà il via la questua accompagnata dalla banda musicale, mentre alle 19 sarà celebrata la santa messa. Grande attesa, poi, per lo spettacolo serale. Alle 21.30, in piazza Rimembranza, salirà sul palco il cantautore Povia, che proporrà al pubblico i suoi brani più noti. La serata si concluderà con un dj set aperto a tutti.

