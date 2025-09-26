Una fregata militare per scortare il coraggio immaginario della Flotilla…l’opinione di Rita Faletti

Crosetto, in Parlamento, riferisce di aver predisposto l’invio di un’altra fregata militare. Ma, esprimendo preoccupazione, avverte: nelle acque territoriali israeliane non si entra. A meno che – non lo dice, ma posso insinuarlo io – i capitani coraggiosi non intendano dichiarare guerra a Israele. Sarebbe la prima operazione bellica condotta in nome della pace, con la benedizione di Schlein, Bonelli, Fratoianni e Conte, e la copertura mediatica garantita da chi confonde la geopolitica con il cosplay. Sotto la superficie della “missione umanitaria” è il vero obiettivo: la missione politica contro il governo Meloni in carica da tre anni e con un consenso rimasto invariato. Si corre ai ripari, si mobilitano le coscienze, si accusa il governo di continuare ad inviare armi a Israele, una menzogna, si tira in ballo la distinzione tra buono e cattivo: Israele è cattivo, voi siete i cattivi, quindi, noi siamo i buoni. Solo spirito di rivalsa, rabbia, nessuna proposta seria, nessun senso della realtà. Lo specchio perfetto del vuoto delle politiche progressiste. E se a bombardare Gaza fosse Putin? Al massimo un comunicato stampa, scritto con la matita rossa per non disturbare. Immagino le ONG in fila davanti al Cremlino, pronte a sfidare la marina russa con gommoni e slogan. Schlein con la kefiah, Bonelli in sandali ecologici, Fratoianni con il megafono, e Conte che legge la Costituzione a bordo di una zattera. Ma forse mi sto confondendo con un film di fantascienza. Perché la Flotilla, quella vera, parte solo se il nemico è Israele. La sinistra italiana ha perso la bussola, ma ha trovato il kayak e mentre salpa contro il governo dimentica che la coerenza non si costruisce con le bandiere ma con le idee. Quelle, purtroppo, sono rimaste a terra.

Salva