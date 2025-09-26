Il Modica Calcio cerca un attaccante. Santiago Torres?

MODICA, 26 Settembre 2025 – L’attaccante, classe ’98, di origine argentina Santiago Torres Martinez, potrebbe vestire il rossoblu del Modica Calcio. Cresciuto nelle giovanili dell’Estudiantes di Buenos Aires, il giocatore argentino è una punta centrale capace, all’occorrenza, di spaziare su tutto il fronte offensivo.

Giunto in Italia nel 2020, Torres ha già avuto modo di conoscere il calcio siciliano grazie alle sue esperienze al Due Torri, allo Jonica e alla Sicula Leonzio, tra Promozione ed Eccellenza, ma ha anche “assaggiato” le categorie superiori con le esperienze nelle fila della formazione calabrese del Rotonda e dei pugliesi della Virtus Matino.

Salva