Modica ricorda l’alluvione del 1902: 123 anni fa la tragedia che sconvolse la città

26 settembre 1902 – 26 settembre 2025. Una data impressa nella memoria collettiva di Modica, una ferita mai del tutto rimarginata. Oggi, come ogni anno, la città si ferma per ricordare le vittime della devastante alluvione che colpì il nostro territorio, lasciando dietro di sé morte, distruzione e dolore.

Era un giorno come tanti, quel 26 settembre di 123 anni fa. Ma le nubi che si addensavano sul cielo di Modica portavano con sé un destino tragico. Piogge torrenziali si abbatterono sulla città con una violenza inaudita, trasformando le strade in fiumi impetuosi e travolgendo tutto ciò che incontravano. Le acque invasero le abitazioni, trascinarono via vite, storie, affetti. In poche ore, Modica fu teatro di una delle più gravi calamità naturali della sua storia. Centinaia furono le vittime. Intere famiglie scomparse, case rase al suolo, attività annientate. Eppure, in mezzo a tanta distruzione, il popolo modicano seppe rialzarsi. Le testimonianze di quei giorni parlano di coraggio, solidarietà, forza d’animo. Le scritte e i solchi ancora visibili sui muri del centro storico non sono solo segni dell’acqua che sommerse la città: sono cicatrici che raccontano la tragedia e, insieme, la resilienza di una comunità intera. Oggi ricordiamo quelle vittime con rispetto e commozione. Ricordiamo il dolore di chi ha perso tutto, ma anche l’esempio di chi, con dignità e determinazione, ha ricostruito le proprie vite e la propria città. La memoria di quell’evento tragico non deve andare perduta: è parte integrante della nostra identità, un monito a non dimenticare la fragilità del nostro territorio, ma anche la forza che Modica sa esprimere nei momenti più difficili. Nel cuore della città, dove i segni dell’alluvione del 1902 sono ancora visibili, oggi si leva un pensiero silenzioso e condiviso. Un pensiero rivolto a chi non c’è più, ma anche a chi, in quel tempo oscuro, ha saputo accendere una luce di speranza.

Modica non dimentica. E continua a ricordare.

4 commenti su “Modica ricorda l’alluvione del 1902: 123 anni fa la tragedia che sconvolse la città”

  1. Armando

    Leggendo gli elogi di tanti scrittori e tramandatori di storia si capisce che era una città stupenda ma che adesso è diventata invivibile ed incivile.

  2. Sudano Mariolina

    Speriamo che non arrivi ” un ‘ alluvione di tasse ” causa il dissesto . E società di riscossione e di gestione beni essenziali e attività di raccolta essenziali privatizzate .

  3. AMO MODICA

    Oggi si direbbe con certezza assoluta per chi ci crede, colpa dei cambiamenti climatici causati dall’uomo .
    Eppure l’uomo non c’entrava allora come non centrerebbe neanche oggi .
    Da ricordare sempre a settembre dei primi anni 2000 la terrificante grandinata con blocchi di più di un kg che distrusse tetti e macchine , che miracolosamente non provocò vittime, tutti ricordiamo quelle macchine senza un vetro intero , e con la carrozzeria tutta abbuddata.
    Terribile .
    Ho letto di un tale che affermava che a monte di Modica esisteva una specie di diga di vasca non ho capito di preciso cosa era , che con la troppa acqua si apri e riverso su Modica un’enorme quantità d’acqua tutta in una volta , infatti l’acqua arrivò quasi tutta dalla entrata di Modica, zona fontana Vignzza ,proveniente da Passogatta ,
    Modica una città troppo particolare per la sua disposizione abitativa , la Venezia del sud per i numerosi ponti che congiungevano le due sponde del torrente che la attraversava ,
    Oggi i segni sono li ,Come è li il quartiere Milano/Palermo a segno indelebile della bontà delle persone , che malgrado la lontananza hanno donato tanto .
    Oggi Modica sapientemente fornita dalle coperture dei torrenti che hanno creato il più bel e largo centro storico che si conosca ,
    La nostra è una città unica , molto bella , non dimentichiamolo mai .
    Oggi le previsioni meteo ci avvisebbero in anticipo, non ci sarebbero morti , ma la distruzione di Modica bassa sarebbe ancora più grande , perché i torrenti sono più piccoli essendo coperti , e l’acqua sulle strade prenderebbe molta più velocità.

  4. Simòn Le Bon

    Ma io mi chiedo Amo Modica ma queca ti ci potta a fare discorsi di geologia quando non sai nemmeno per quale motivo le scarpe di ginnastica vengano realizzate con gomma vulcanizzata?
    A nessuno interessano i tuoi ragionamenti e i tuoi commenti, sono inutili come la sabbia dentro le mutande!
    Ma quando la devi smettere di scrivere boiate?
    Rappresenti il tipico esempio di come i social abbiano fatto danno alle persone

