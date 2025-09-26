Anc Ragusa. Master su adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle Pmi



Ragusa, 26 settembre 2025 – La sala convegni “Gianni Molè” del palazzo della Provincia di Ragusa ha fatto registrare una consistente partecipazione nel contesto del master dedicato agli “Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle Pmi: teoria, pratica e strumenti – Certificazione di qualità degli adeguati assetti Pdr Uni 167/2025”. L’evento, promosso dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa, è articolato in due moduli (il primo si è già tenuto il 18 e 19 settembre mentre il secondo è in programma il 2 e 3 ottobre). Riuniti professionisti e operatori del settore per approfondire le normative di riferimento, le prassi operative e gli strumenti utili alla prevenzione della crisi d’impresa, in linea con gli obblighi introdotti dal nuovo codice.

Fra i relatori: il dott. Daniele Lorenzini cultore della materia, con formazione, altamente tecnica, per fornire ai partecipanti strumenti pratici per costruire, valutare e migliorare gli assetti interni delle imprese con applicazioni operative e casi concreti. “L’iniziativa – sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e networking per i commercialisti e le Pmi del territorio, confermando l’impegno di Anc Ragusa nella valorizzazione della professione attraverso una formazione di elevata qualità”.

