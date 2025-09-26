  • 26 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Settembre 2025 -
Cronaca

Caltanissetta, ventenne arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale.

Si è presentato al corpo di guardia della Questura minacciando l’agente lì in servizio con un coltello 
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta,  26 Settembre 2025 – I poliziotti della sezione volante hanno tratto in arresto un ventenne nella flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sabato sera il giovane, di nazionalità straniera, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si è presentato al corpo di guardia della Questura chiedendo all’agente lì in servizio di essere arrestato poiché non voleva causare dolore a nessuna madre dell’eventuale morte del proprio figlio causato dalla sua volubilità. Successivamente estraeva un coltello dalla tasca brandendolo all’indirizzo del poliziotto profferendo le seguenti frasi: “non scherzo, sono serio, me la prendo col primo che passa” e, indicando il coltello, “this is for you” (questo è per te). L’agente del corpo di guardia dava subito l’allarme alle volanti che sono intervenute rapidamente in Questura in suo ausilio e visto che il ventenne non ottemperava all’ordine di disfarsi del coltello, ma anzi lo estraeva brandendolo al loro indirizzo, lo hanno immobilizzato col taser, rendendolo inoffensivo. L’arrestato, in un primo momento, è stato condotto in ospedale per eseguire accertamenti sul suo stato di salute, quindi, su disposizione del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, è stato accompagnato alla Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

577954
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube