Vittoria, denunciato 34enne trovato in auto con coltello e tirapugni

VITTORIA, 25 Settembre 2025 – Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per porto abusivo di armi. L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Vittoria.

Gli agenti, fermata l’autovettura condotta dall’uomo, hanno notato un borsello vicino al sedile del guidatore. All’interno del borsello, facilmente accessibile, sono stati rinvenuti un coltello a serramanico lungo 21 centimetri e un tirapugni in metallo.

Poiché il porto di questi oggetti fuori dalla propria abitazione è vietato senza una specifica licenza, il materiale è stato immediatamente sequestrato. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Salva