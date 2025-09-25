  • 25 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Settembre 2025 -
Comiso | Sindacale

Ritardi nei pagamenti degli stipendi, i lavoratori del depuratore di Comiso-Pedalino in sciopero

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 25 Settembre 2025  – La situazione dei dipendenti della Cooperativa Pegaso, che gestiscono il depuratore di Comiso-Pedalino, è diventata insostenibile. L’organizzazione sindacale ha proclamato lo stato di agitazione e un giorno di sciopero per protestare contro i continui e ingiustificati ritardi nel pagamento degli stipendi.

I lavoratori lamentano una situazione critica che si ripete ogni mese, ma che ora ha raggiunto un punto di rottura. A oggi, i dipendenti devono ancora ricevere il saldo del 50% della quattordicesima mensilità, che per contratto doveva essere erogata per intero entro il 15 luglio. A questo si aggiunge la mancata corresponsione dello stipendio del mese di agosto 2025, il cui versamento era atteso entro il 15 settembre.

Le preoccupazioni sono aumentate dopo le recenti comunicazioni da parte del rappresentante legale della cooperativa, il quale ha fatto sapere che i lavoratori dovranno attendere ancora a lungo per ricevere le somme dovute. Questa notizia ha acuito il malcontento e ha spinto i sindacati a ricorrere a misure drastiche.

La procedura di raffreddamento è stata avviata e, di conseguenza, è stato proclamato un giorno di sciopero. L’iniziativa mira a porre fine a questa situazione di incertezza economica che sta mettendo a dura prova le famiglie dei lavoratori. L’organizzazione sindacale chiede un intervento immediato per risolvere la questione e garantire il rispetto degli accordi contrattuali.

577844
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube