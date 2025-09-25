Ritardi nei pagamenti degli stipendi, i lavoratori del depuratore di Comiso-Pedalino in sciopero

RAGUSA, 25 Settembre 2025 – La situazione dei dipendenti della Cooperativa Pegaso, che gestiscono il depuratore di Comiso-Pedalino, è diventata insostenibile. L’organizzazione sindacale ha proclamato lo stato di agitazione e un giorno di sciopero per protestare contro i continui e ingiustificati ritardi nel pagamento degli stipendi.

I lavoratori lamentano una situazione critica che si ripete ogni mese, ma che ora ha raggiunto un punto di rottura. A oggi, i dipendenti devono ancora ricevere il saldo del 50% della quattordicesima mensilità, che per contratto doveva essere erogata per intero entro il 15 luglio. A questo si aggiunge la mancata corresponsione dello stipendio del mese di agosto 2025, il cui versamento era atteso entro il 15 settembre.

Le preoccupazioni sono aumentate dopo le recenti comunicazioni da parte del rappresentante legale della cooperativa, il quale ha fatto sapere che i lavoratori dovranno attendere ancora a lungo per ricevere le somme dovute. Questa notizia ha acuito il malcontento e ha spinto i sindacati a ricorrere a misure drastiche.

La procedura di raffreddamento è stata avviata e, di conseguenza, è stato proclamato un giorno di sciopero. L’iniziativa mira a porre fine a questa situazione di incertezza economica che sta mettendo a dura prova le famiglie dei lavoratori. L’organizzazione sindacale chiede un intervento immediato per risolvere la questione e garantire il rispetto degli accordi contrattuali.

Salva