Pozzallo. Notte movimentata da un ubriaco

Episodio assai spiacevole nella nottata nei pressi dell’Ex Colonia Marina, lungomare Pietrenere a Pozzallo. Un extracomunitario, visibilmente ubriaco, attorno alle 4 di stanotte, è andato in escandescenza gridando e svegliando i residenti della zona. L’uomo ha preso di mira prima una fioriera, distruggendola, poi si è denudato gridando frasi sconnesse.

Sul posto, su segnalazione di alcuni cittadini, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Modica che, con l’uomo in preda ai fumi dell’alcool, lo hanno caricato sull’automobile e portato via.

