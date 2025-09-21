Malato di tumore? La sanità ti dice… “Cercati un amico!”

Quando si affronta una malattia grave come il cancro, la speranza è che il sistema sanitario pubblico sia un alleato affidabile. Purtroppo, a volte, la realtà si rivela ben diversa, e i pazienti si ritrovano a dover lottare non solo contro la malattia, ma anche contro la burocrazia e i ritardi intollerabili.
È il caso, denunciato più volte, dei pazienti oncologici che necessitano di controlli post-trattamento (gastroscopie, colonscopie, esami diagnostici per immagini). Questi esami di follow-up, stabiliti con urgenza dal medico curante (oncologo, chirurgo o medico di famiglia), sono cruciali per monitorare la salute del paziente e intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Da tempo, il Comitato Civico Articolo 33, presieduto da Rosario Gugliotta, ha sollevato il problema dei ritardi nelle prenotazioni, che a volte superano l’anno di attesa. Un tempo inaccettabile e potenzialmente fatale per chi non può permettersi di aspettare.
In risposta a queste denunce, l’azienda sanitaria ha emesso una circolare che, invece di risolvere il problema, sembra aggravarlo. La circolare elude il principio di priorità per i malati oncologici e introduce una procedura che molti considerano anomala e illegittima.
Invece di garantire un appuntamento in tempi certi, la circolare invita il paziente a cercare una “trattativa diretta” per ottenere un posto. In pratica, il diritto alle cure viene sostituito con un “patteggiamento”, una procedura umiliante e che sembra suggerire un sistema basato sul favoritismo: “Cercati un amico”.
Come se non bastasse, la stessa circolare introduce un ulteriore ostacolo. Denota una scarsa considerazione per i medici che richiedono un esame urgente, chiedendo non solo l’impegnativa, ma anche una specifica relazione specialistica. Questo passaggio aggiuntivo non fa che allungare i tempi e complicare ulteriormente il percorso del paziente.
Questa situazione è l’ennesima prova di come il servizio sanitario pubblico, in alcuni casi, spinga gli utenti a rivolgersi al settore privato, un’opzione accessibile solo a chi ha le risorse economiche per poterselo permettere.
Il Comitato Civico Articolo 33 continua a battersi per una sanità pubblica che garantisca il diritto alla salute a tutti, senza discriminazioni e senza dover ricorrere a compromessi o favoritismo. Il diritto alle cure non è un privilegio da contrattare, ma un principio fondamentale che deve essere rispettato.