  • 21 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Settembre 2025 -
Sanità | Slider

Malato di tumore? La sanità ti dice… “Cercati un amico!”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Quando si affronta una malattia grave come il cancro, la speranza è che il sistema sanitario pubblico sia un alleato affidabile. Purtroppo, a volte, la realtà si rivela ben diversa, e i pazienti si ritrovano a dover lottare non solo contro la malattia, ma anche contro la burocrazia e i ritardi intollerabili.

È il caso, denunciato più volte, dei pazienti oncologici che necessitano di controlli post-trattamento (gastroscopie, colonscopie, esami diagnostici per immagini). Questi esami di follow-up, stabiliti con urgenza dal medico curante (oncologo, chirurgo o medico di famiglia), sono cruciali per monitorare la salute del paziente e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Da tempo, il Comitato Civico Articolo 33, presieduto da Rosario Gugliotta, ha sollevato il problema dei ritardi nelle prenotazioni, che a volte superano l’anno di attesa. Un tempo inaccettabile e potenzialmente fatale per chi non può permettersi di aspettare.

In risposta a queste denunce, l’azienda sanitaria ha emesso una circolare che, invece di risolvere il problema, sembra aggravarlo. La circolare elude il principio di priorità per i malati oncologici e introduce una procedura che molti considerano anomala e illegittima.

Invece di garantire un appuntamento in tempi certi, la circolare invita il paziente a cercare una “trattativa diretta” per ottenere un posto. In pratica, il diritto alle cure viene sostituito con un “patteggiamento”, una procedura umiliante e che sembra suggerire un sistema basato sul favoritismo: “Cercati un amico”.

Come se non bastasse, la stessa circolare introduce un ulteriore ostacolo. Denota una scarsa considerazione per i medici che richiedono un esame urgente, chiedendo non solo l’impegnativa, ma anche una specifica relazione specialistica. Questo passaggio aggiuntivo non fa che allungare i tempi e complicare ulteriormente il percorso del paziente.

Questa situazione è l’ennesima prova di come il servizio sanitario pubblico, in alcuni casi, spinga gli utenti a rivolgersi al settore privato, un’opzione accessibile solo a chi ha le risorse economiche per poterselo permettere.

Il Comitato Civico Articolo 33 continua a battersi per una sanità pubblica che garantisca il diritto alla salute a tutti, senza discriminazioni e senza dover ricorrere a compromessi o favoritismo. Il diritto alle cure non è un privilegio da contrattare, ma un principio fondamentale che deve essere rispettato.

577386
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube