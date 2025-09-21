Ispica: furto sacrilego, le telecamere incastrano il ladro della Madonnina

Ispica, 21 Settembre 2025 – Un gesto sacrilego ha scosso la comunità di Ispica: è stato rubato il quadro della Madonnina che si trovava ai piedi della Chiesa Madre. Il furto, avvenuto in pieno giorno, ha lasciato attoniti i fedeli e la popolazione locale.

Il ladro, però, potrebbe avere le ore contate. Grazie alla fitta rete di telecamere di videosorveglianza installate in zona, le forze dell’ordine sono già sulle sue tracce. Carabinieri e Polizia Locale stanno analizzando attentamente le registrazioni per identificare il responsabile di questo vile gesto.

Le immagini, infatti, sembrano essere molto chiare e mostrano l’uomo che si è avvicinato al quadro, lo ha staccato dal muro e si è allontanato con la refurtiva. La speranza è che grazie a queste prove il ladro venga presto individuato e il quadro, che ha un forte valore simbolico per la comunità, possa essere recuperato.

