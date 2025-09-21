  • 21 Settembre 2025 -
Cronaca | Ispica | News in primo piano

Ispica: furto sacrilego, le telecamere incastrano il ladro della Madonnina

Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 21 Settembre 2025 – Un gesto sacrilego ha scosso la comunità di Ispica: è stato rubato il quadro della Madonnina che si trovava ai piedi della Chiesa Madre. Il furto, avvenuto in pieno giorno, ha lasciato attoniti i fedeli e la popolazione locale.

Il ladro, però, potrebbe avere le ore contate. Grazie alla fitta rete di telecamere di videosorveglianza installate in zona, le forze dell’ordine sono già sulle sue tracce. Carabinieri e Polizia Locale stanno analizzando attentamente le registrazioni per identificare il responsabile di questo vile gesto.

Le immagini, infatti, sembrano essere molto chiare e mostrano l’uomo che si è avvicinato al quadro, lo ha staccato dal muro e si è allontanato con la refurtiva. La speranza è che grazie a queste prove il ladro venga presto individuato e il quadro, che ha un forte valore simbolico per la comunità, possa essere recuperato.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Ispica: furto sacrilego, le telecamere incastrano il ladro della Madonnina”

  1. cittadino

    Non importa se il quadro abbia alto valore simbolico o meno, ma la legge punisce anche il furto di un solo spillo, perchè la Legge contempla il gesto, cioè il furto e non il valore. Pertanto spero che il giudice che emetterà la sentenza (sempre se lo prendono) gli attribuisce il massimo della pena senza se e senza ma, dato la certezza della colpevolezza tramite le telecamere.

