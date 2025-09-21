Ragusa Calcio, Mister Lucenti: “Voglio una prestazione di alto livello. E per questo ci vuole la giusta mentalità”

Ragusa, 21 Settembre 2025 – Oggi si ritorna tra le mura amiche dello stadio “Aldo Campo”, per il match Ragusa- Sambiase, valido come terza giornata di campionato Serie D- Girone I, con fischio d’inizio alle 15.

“Questa settimana abbiamo lavorato tanto sull’aspetto mentale – dichiara mister Gaetano Lucenti- . Il risultato di settimana scorsa ci ha fatto riflettere tanto, sia a me personalmente come tecnico che alla squadra, per gli errori commessi ma anche per ciò che non siamo riusciti ad esprimere in campo.

Non possiamo permetterci di non avere prestazioni che portano un risultato positivo. Oggi cercheremo di fare una prestazione importante per acquisire ancora più sicurezza in quello che

stiamo facendo e per come stiamo lavorando. Ciò che guardo non è la classifica, bensì il rendimento. L’avversaria di oggi è una squadra molto fisica, con giocatori di esperienza, e noi dobbiamo far uscire la freschezza atletica, la mentalità, la cattiveria agonistica e un pizzico di idee, che proviamo settimanalmente e che ci possono garantire quelle giocate importanti.

Ciò che voglio vedere dai ragazzi è una mentalità che ci deve portare ad avere un livello di attenzione massima in ogni gara, un livello di cattiveria agonistica in ogni gara per giungere a

risultati positivi. Poi è normale, nel calcio si può vincere, perdere, pareggiare, ma la prestazione deve essere sempre di alto livello”.

