Nomina del Dirigente al Comune di Modica: l’Architetto Bellaera al timone, ma il vero nodo è il PUG

Modica, 20 settembre 2025 – Il Comune di Modica ha ufficialmente nominato l’architetto Fabio Bellaera come nuovo Dirigente del settore tecnico. La scelta è avvenuta tra una rosa di tre candidati, che includeva anche Silvia Poidomani e Filippo Agosta (la prima moglie di Bellaera e figlia dell’Ing. Poidomani, ex dirigente di Iblea Acque, il secondo figlio dell’ex sindaco, Ignazio Agosta e già consigliere comunale).

Il Comitato L’alternativa Socialista ha scelto di attendere i risultati del suo lavoro prima di esprimere un giudizio definitivo. “Sebbene avessimo preferito la nomina di Agosta, per le sue comprovate competenze – spiega Antonio Ruta (foto) – il curriculum e le sue profonde qualità umane e morali, non possiamo che augurare al neo-dirigente di operare nell’esclusivo interesse della comunità. Il settore tecnico, infatti, è un ambito particolarmente delicato, spesso esposto a forti pressioni politiche e non solo.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che il ruolo di un singolo dirigente, specialmente se a tempo determinato, non può e non deve essere la soluzione a tutti i problemi urbanistici della città. Il vero e ineludibile punto cruciale resta il Piano Urbanistico Generale (PUG), un tema che richiede un dibattito politico serio e immediato”.

Secondo il Comitato, il PUG deve basarsi su principi chiari e inequivocabili: azzerare il consumo di suolo, promuovendo la rigenerazione urbana e l’aumento delle aree verdi; gestire il territorio in modo ordinato e sostenibile, contrastando l’espansione urbana incontrollata e incentivando la residenzialità nei centri storici; riqualificare i quartieri popolari, per prevenire l’emarginazione sociale e fenomeni di ghettizzazione.

“È indispensabile che la politica locale si confronti su questi temi oggi, senza aspettare le prossime scadenze elettorali. Il futuro della nostra città si costruisce con decisioni concrete e coraggiose, prese ora”.

