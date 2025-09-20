  • 20 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Settembre 2025 -
Modica | Politica

Nomina del Dirigente al Comune di Modica: l’Architetto Bellaera al timone, ma il vero nodo è il PUG

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 20 settembre 2025 – Il Comune di Modica ha ufficialmente nominato l’architetto Fabio Bellaera come nuovo Dirigente del settore tecnico. La scelta è avvenuta tra una rosa di tre candidati, che includeva anche Silvia Poidomani e Filippo Agosta (la prima moglie di Bellaera e figlia dell’Ing. Poidomani, ex dirigente di Iblea Acque, il secondo figlio dell’ex sindaco, Ignazio Agosta e già consigliere comunale).

Il  Comitato L’alternativa Socialista ha scelto di attendere i risultati del suo lavoro prima di esprimere un giudizio definitivo. “Sebbene avessimo preferito la nomina di Agosta, per le sue comprovate competenze – spiega Antonio Ruta (foto) – il curriculum e le sue profonde qualità umane e morali, non possiamo che augurare al neo-dirigente di operare nell’esclusivo interesse della comunità. Il settore tecnico, infatti, è un ambito particolarmente delicato, spesso esposto a forti pressioni politiche e non solo.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che il ruolo di un singolo dirigente, specialmente se a tempo determinato, non può e non deve essere la soluzione a tutti i problemi urbanistici della città. Il vero e ineludibile punto cruciale resta il Piano Urbanistico Generale (PUG), un tema che richiede un dibattito politico serio e immediato”.

Secondo il Comitato, il PUG deve basarsi su principi chiari e inequivocabili: azzerare il consumo di suolo, promuovendo la rigenerazione urbana e l’aumento delle aree verdi; gestire il territorio in modo ordinato e sostenibile, contrastando l’espansione urbana incontrollata e incentivando la residenzialità nei centri storici; riqualificare i quartieri popolari, per prevenire l’emarginazione sociale e fenomeni di ghettizzazione.

“È indispensabile che la politica locale si confronti su questi temi oggi, senza aspettare le prossime scadenze elettorali. Il futuro della nostra città si costruisce con decisioni concrete e coraggiose, prese ora”.

 

577281
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube