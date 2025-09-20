  • 20 Settembre 2025 -
Arte | Modica

A Modica, appuntamento con l’arte: “Non solo sull’opera, ma con l’opera” di Salvatore Fratantonio

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 20 settembre 2025 – Un evento artistico e culturale unico si terrà questa sera, alle   19, presso l’Hotel San Giorgio a Modica. L’appuntamento, dal titolo “Non solo sull’opera, ma con l’opera”, vedrà protagonista l’artista Salvatore Fratantonio e le sue “forme infrante”.

L’incontro offre una prospettiva profonda e inusuale sull’arte, esplorando concetti come l’unicità e la molteplicità, i sistemi lineari e complessi, e i cieli che diventano testimoni della frantumazione della realtà. Un’occasione per andare oltre la semplice contemplazione, per interagire e dialogare con l’opera stessa.

Saranno presenti, insieme a Salvatore Fratantonio, altri importanti esponenti del panorama culturale: Mariacristina Tomaselli, Giovanni Di Rosa ed Elisabetta Rizza. Un dibattito a più voci che promette di svelare nuove interpretazioni e di stimolare riflessioni sul significato dell’arte contemporanea.

L’invito è aperto a tutti gli appassionati e ai curiosi che desiderano immergersi in un’esperienza artistica che va oltre la superficie, per toccare le corde più profonde della creatività e della percezione. Non mancate a questo imperdibile appuntamento con l’arte e la cultura a Modica.

