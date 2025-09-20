“Insieme: vai col bus, sei più sicuro”. Pozzallo: “Bella idea, ma che lentezza”

Pozzallo, 20 settembre 2025 – L’iniziativa “Insieme: vai col bus, sei più sicuro”, annunciata il 18 luglio scorso dal Libero Consorzio di Ragusa , mirava a rendere più sicuri i trasferimenti notturni dei giovani verso i locali del litorale della provincia. Il progetto, che prevedeva navette gratuite dalle 20:00 alle 4:00 del mattino, il venerdì, sabato e domenica del mese di agosto , è stato finanziato con 15.000 euro per ogni comune richiedente.
L’iniziativa, sebbene lodevole nel suo intento, ha riscontrato evidenti problemi di tempistica. Dall’annuncio di metà luglio, il trasferimento effettivo dei fondi ai comuni che ne hanno fatto richiesta è avvenuto solamente il
“Questa dilazione temporale – lamenta il movimento “Sud chiama Nord” – solleva dubbi sull’efficacia dell’iniziativa, dato che il servizio è stato attivato quando l’estate era ormai conclusa e la necessità di trasporto notturno verso le località balneari si era ridotta. Come già sottolineato, “le buone idee, che devono tradursi in buone pratiche amministrative, devono tener conto dei tempi della burocrazia”. A questa problematica generale, per il Comune di Pozzallo si aggiungono ulteriori “stranezze”. La determina del Libero Consorzio prevedeva il servizio per il mese di agosto, il venerdì, sabato e domenica. Eppure, a Pozzallo, il servizio è partito a settembre e solo il sabato, dalle 22 alle 3″.
La disparità con altri comuni, come Ispica, è notevole. Ispica ha presentato il progetto già il 5 agosto e ha affidato il servizio a una ditta di Giarre, la Sicil Tour s.r.l., garantendo corse giornaliere e notturne per metà mese di agosto verso diverse località balneari. A Pozzallo, invece, il servizio è stato attivo solo per quattro giorni.
Queste circostanze spingono Sud Chiama Nord a chiedere chiarimenti alle autorità competenti: perché il servizio a Pozzallo è partito solo a settembre, pur avendo ricevuto i fondi il 15 agosto? Perché il servizio è stato limitato al solo sabato e non anche al venerdì e alla domenica? Come mai il Comune di Ispica è riuscito a gestire corse per metà mese di agosto, mentre Pozzallo solo per quattro giorni? C’è una spiegazione per la scelta di un affidamento diretto a una ditta che potrebbe essere in conflitto di interessi?