Modica, con la moto finisce oltre il muro a secco: “miracolato”

MODICA, 20 Settembre 2025 – Un motociclista è stato soccorso al di là di un muro a secco che delimita la carreggiata sulla Crocevie Cava Ispica a Modica. Il giovane, a bordo di una moto enduro 125, probabilmente a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo della moto, finendo contro il muro e rimbalzando successivamente nel terreno circostante. L’allarme è stato lanciato da un automobilista in transito. I soccorritori del 118, quando sono giunti sul posto, hanno prestato le prime cure nel terreno adiacente la strada prima di trasferire al vittima al Pronto Soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. E’ intervenuta la polizia locale.

