Ragusa. Seconda edizione del progetto “ Sport e Legalità “; protocollo d’intesa esteso a Comiso e Scicli

Ragusa, 19 settembre 2025 – Con l’apertura dell’anno scolastico 2025-2026, prende avvio la seconda edizione del progetto “ Sport e Legalità “, promosso dalla Questura di Ragusa presso gli istituti scolastici della provincia.

Il progetto era stato avviato lo scorso anno, a seguito del protocollo d’intesa, valido per due anni, sottoscritto in Prefettura nel novembre 2024, cui avevano aderito i Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Chiaramonte Gulfi e Santa Croce Camerina.

Con cadenza mensile, dal Dicembre 2024, presso lo Stadio del Rugby di via Forlanini di Ragusa, si sono tenuti sette incontri, che hanno registrato in totale la presenza di circa 600 ragazzi di età compresa tra 11 e 13 anni, e sono state svolte diverse attività formative presso alcuni istituti scolastici della provincia.

Il progetto intende rafforzare l’azione di contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico, agendo sia in termini preventivi sia di recupero, offrendo a studenti, famiglie e comunità educanti l’opportunità di fruire di attività educative e formative di qualità sul territorio provinciale.

E’ previsto che, oltre all’attività agonistica, all’interno degli istituti scolastici interessati vengano svolte delle attività al fine di far conoscere, crescere ed emergere l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco dei ragazzi partecipanti, facendo crescere, al tempo stesso, attraverso lo sport, una cultura del rispetto delle regole, del sostegno e dell’assistenza che devono caratterizzare la vita quotidiana.

Convivenza civile e legalità, veicolate dallo sport, rappresentano il criterio guida dell’attività. Centrale l’attività formativa, per tecnici, giovani e appassionati, condotta dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, con la sua partecipazione agli appuntamenti in maniera diretta, costante e attiva, lungo tutto il percorso del progetto.

Pertanto, nella mattinata odierna si è dato avvio, ufficialmente, alla seconda edizione del progetto per i Comuni già aderenti, e alla sottoscrizione del protocollo da parte di altri due Comuni, Comiso e Scicli.

All’incontro, moderato dal dirigente del Ragusa Rugby Union, Luca Tavernese, oltre al Prefetto Giuseppe Ranieri e al Questore Marco Giambra, hanno partecipato la prof. Rosaria Traina dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i sindaci dei Comuni di Comiso, Maria Rita Schembari, Presidente del Libero Consorzio di Ragusa, il sindaco di Scicli, Mario Marino, nonché il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, l’assessore allo sport di Vittoria, Fabio Prelati, il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, il vicepresidente del Ragusa Rugby, Paolo Sartorio e il delegato provinciale rugby Iozzia Angelo.

