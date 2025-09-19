Petizione per salvare la costa di Pozzallo dall’erosione: “È ora di agire”

POZZALLO, 19 Settembre 2025 – Un appello urgente per la salvaguardia del litorale pozzallese. Cittadini, residenti e turisti hanno lanciato una petizione online per chiedere un intervento immediato contro la grave erosione costiera che sta mettendo a rischio il futuro di uno dei gioielli della costa iblea.

Negli ultimi anni, il fenomeno erosivo ha mostrato un’accelerazione preoccupante, causando la scomparsa progressiva di ampi tratti di spiaggia. Un processo che non solo minaccia l’ambiente e gli habitat marini, ma mette anche a serio rischio l’economia locale, che si basa principalmente sul turismo, e la sicurezza di chi vive o visita la città.

La petizione, pubblicata sul sito petizionepubblica.it, chiede alle autorità competenti di agire senza indugio. Tra le richieste principali: il riconoscimento dello stato di emergenza ambientale, l’attuazione di interventi strutturali come barriere frangiflutti e ripascimenti, e lo stanziamento di fondi regionali, nazionali ed europei. Si chiede inoltre l’avvio di studi scientifici aggiornati e il coinvolgimento della comunità locale nei processi decisionali.

“Pozzallo rappresenta un patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale di inestimabile valore”, si legge nel testo della petizione. “Non possiamo più permettere che la sua costa venga erosa nell’indifferenza generale. È tempo di agire con determinazione, responsabilità e lungimiranza.”

La petizione invita tutti a firmare per difendere il litorale e il suo mare. L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni e ottenere azioni concrete per proteggere un bene che è fondamentale per la comunità e il suo futuro.

