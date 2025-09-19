  • 19 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Settembre 2025 -
Attualità | Politica

Petizione per salvare la costa di Pozzallo dall’erosione: “È ora di agire”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 19 Settembre 2025 – Un appello urgente per la salvaguardia del litorale pozzallese. Cittadini, residenti e turisti hanno lanciato una petizione online per chiedere un intervento immediato contro la grave erosione costiera che sta mettendo a rischio il futuro di uno dei gioielli della costa iblea.

Negli ultimi anni, il fenomeno erosivo ha mostrato un’accelerazione preoccupante, causando la scomparsa progressiva di ampi tratti di spiaggia. Un processo che non solo minaccia l’ambiente e gli habitat marini, ma mette anche a serio rischio l’economia locale, che si basa principalmente sul turismo, e la sicurezza di chi vive o visita la città.

La petizione, pubblicata sul sito petizionepubblica.it, chiede alle autorità competenti di agire senza indugio. Tra le richieste principali: il riconoscimento dello stato di emergenza ambientale, l’attuazione di interventi strutturali come barriere frangiflutti e ripascimenti, e lo stanziamento di fondi regionali, nazionali ed europei. Si chiede inoltre l’avvio di studi scientifici aggiornati e il coinvolgimento della comunità locale nei processi decisionali.

“Pozzallo rappresenta un patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale di inestimabile valore”, si legge nel testo della petizione. “Non possiamo più permettere che la sua costa venga erosa nell’indifferenza generale. È tempo di agire con determinazione, responsabilità e lungimiranza.”

La petizione invita tutti a firmare per difendere il litorale e il suo mare. L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni e ottenere azioni concrete per proteggere un bene che è fondamentale per la comunità e il suo futuro.

577177
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube